Bundesliga'nın 7. haftasında Hoffenheim ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. 25 Ekim Pazar günü saat 17.30'da başlayacak mücadele öncesinde futbolseverler, maçın yayın kanalını ve son gelişmeleri araştırıyor.

Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçı canlı skor ekranı!

Almanya Bundesliga'da 7. hafta heyecanı devam ediyor. Hoffenheim, kendi sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Ligde daha iyi bir konuma yükselmek isteyen ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Bayer Leverkusen ise deplasmanda kazanarak üst sıralardaki mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

HOFFENHEIM - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Hoffenheim – Bayer Leverkusen maçı, 25 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak.

HOFFENHEIM - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim ile Bayer Leverkusen arasındaki karşılaşma, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

HOFFENHEIM SAHASINDA KAZANMAK İSTİYOR

Christian Ilzer yönetimindeki Hoffenheim, Bundesliga'da çıkış yakalamak için Bayer Leverkusen karşısında önemli bir sınava çıkacak. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle rakibine baskı kurmayı ve maç boyunca hücumda etkili olmayı amaçlıyor.

Hoffenheim'ın özellikle savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı doğru kurması gerekiyor. Top kayıplarını azaltmak ve rakibin hücum organizasyonlarını sınırlamak, ev sahibi takımın öncelikleri arasında yer alıyor.

Kendi sahasında alacağı galibiyet, Hoffenheim'ın ligdeki hedefleri açısından değer taşıyor. Ancak karşısındaki rakibin son haftalarda ortaya koyduğu performans, mücadeleyi zorlu hale getiriyor.

BAYER LEVERKUSEN DEPLASMANDA ÜÇ PUAN PEŞİNDE

Bayer Leverkusen, Hoffenheim deplasmanında kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Konuk takım, hücumdaki etkinliğini sahaya yansıtıp maçın kontrolünü elinde tutmayı hedefliyor.

Leverkusen'in rakip savunmada boşluklar bulması ve yakaladığı fırsatları gole çevirmesi, karşılaşmanın önemli noktalarından biri olacak. Konuk ekip, oyunu rakip yarı sahaya taşımaya çalışırken savunma güvenliğini de korumak zorunda.

Hoffenheim karşısında alınacak üç puan, Leverkusen'in üst sıralardaki mücadelesine katkı sağlayabilir. Takımın maç içindeki temposu ve hücum organizasyonları, sonucu belirleyecek unsurlar arasında bulunuyor.