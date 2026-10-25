Bundesliga’nın 7. haftasında Freiburg ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu.

Freiburg - Bayern Münih maçı canlı izle...

Bundesliga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Freiburg, Bayern Münih'i sahasında konuk ediyor. Ligin 7. haftasında oynanacak mücadelede Bayern Münih deplasmanda galibiyet alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Ev sahibi Freiburg ise taraftarının desteğiyle güçlü rakibi karşısında puan arayacak. Maç öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise yayın saati ve kanal bilgileri bulunuyor.

FREIBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Freiburg ile Bayern Münih, 25 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Europa-Park Stadion'da oynanacak Bundesliga mücadelesinin başlama saati 19.30 olarak açıklandı.

FREIBURG – BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Freiburg – Bayern Münih karşılaşması Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden izlenebilecek.

BAYERN MÜNİH, FREIBURG DEPLASMANINDA

Bayern Münih, Bundesliga'da puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Deplasman ekibi, hücum gücünü sahaya yansıtarak karşılaşmada kontrolü elinde tutmak isteyecek.

Freiburg ise kendi sahasında oynayacağı mücadelede rakibinin oyununu bozmayı ve yakaladığı fırsatları değerlendirmeyi hedefliyor. Ev sahibi takımın iç sahadaki performansı, karşılaşmanın önemli başlıkları arasında bulunuyor.

BAYERN MÜNİH'TE EKSİK OYUNCULAR

Karşılaşma öncesinde Bayern Münih'in kadro durumu da merak ediliyor. Maç öncesi Bundesliga bilgilendirmesinde Luis Díaz ve Jamal Musiala'nın sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği aktarılıyor. Joshua Kimmich'in durumu da kadro haberlerinde öne çıkan konular arasında. Takımların resmi ilk 11'leri maç öncesinde belli olacak.

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