Fransa Ligue 1’de Marsilya ile Le Havre kozlarını paylaşacak. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri.

Marsilya - Le Havre maçı canlı takip et!

Fransa Ligue 1'de 8. hafta heyecanı sürüyor. Marsilya, sahasında Le Havre ile karşılaşacak. Stade Vélodrome'da oynanacak mücadelede iki takım da puan tablosunda avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Marsilya – Le Havre maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

MARSİLYA - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marsilya ile Le Havre arasındaki mücadele 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 19.15 olarak açıklandı.

MARSİLYA - LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligue 1'in 8. haftasındaki Marsilya – Le Havre maçı Türkiye'de beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MARSİLYA SAHASINDA GALİBİYET HEDEFLİYOR

Marsilya, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede üç puan alarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Ev sahibi ekip, hücumdaki üretkenliğini sahaya yansıtmayı ve maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutmayı amaçlıyor.

Ligue 1'de hedeflerine ulaşmak isteyen Marsilya için Le Havre karşılaşması önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Ev sahibi ekibin maçın başından itibaren göstereceği performans, mücadelede belirleyici olabilir.

LE HAVRE, MARSİLYA DEPLASMANINDA

Le Havre ise zorlu Marsilya deplasmanında puan arayacak. Konuk ekip, savunmada hata yapmadan rakibinin hücumlarını durdurmayı ve yakalayacağı fırsatları değerlendirmeyi hedefliyor.

İki takımın da puan ihtiyacı, karşılaşmanın önemini artırıyor. Marsilya kendi sahasında kazanmak isterken Le Havre deplasmanda alacağı sonuçla ligdeki hedeflerine yaklaşmayı amaçlıyor.

MARSİLYA - LE HAVRE MAÇI CANLI SKOR EKRANI