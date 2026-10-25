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Arda Güler ve arkadaşlarından dev zafer! El Clasico'da kazanan Real Madrid

İspanya La Liga'nın 10. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Barcelona ile Real Madrid arasındaki mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Real Madrid oldu. İşte maçın golleri...

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Arda Güler ve arkadaşlarından dev zafer! El Clasico'da kazanan Real Madrid

Real Madrid, İspanya La Liga 10. hafta maçında Barcelona'yı El Clasico'da 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41'inci ve 87'inci dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 61'inci dakikada Raphinha'dan geldi.

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid adına El Clasico'ya ilk 11'de başladı. Güler, 90+4. dakikada yerini Trent Alexander Arnold'a bırakarak oyundan çıktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Real Madrid 24 puana yükseldi ve La Liga'da Barcelona'nın yenilmezlik serisine son vererek zirvedeki dev rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, Alaves'i ağırlayacak. Real Madrid ise Racing deplasmanına konuk olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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