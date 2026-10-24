Valencia-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Valencia ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Valencia'nın evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Valencia-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Valencia ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Valencia'nın evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Valencia-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
VALENCIA-VILLARREAL MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
VALENCIA-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN?
Valencia-Villarreal maçı 24 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.
VALENCIA-VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Valencia-Villarreal maçı TSİ 19.30'da oynanacak.
VALENCIA-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Valencia-Villarreal maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.