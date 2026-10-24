Atletico Madrid-Deportivo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Atletico Madrid ile Deportivo karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid'in evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Atletico Madrid-Deportivo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Atletico Madrid ile Deportivo kozlarını paylaşacak. Atletico Madrdi'in evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Atletico Madrid-Deportivo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ATLETICO MADRID-DEPORTIVO MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
ATLETICO MADRID-DEPORTIVO MAÇI NE ZAMAN?
Atletico Madrid-Deportivo maçı 24 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.
ATLETICO MADRID-DEPORTIVO MAÇI SAAT KAÇTA?
Atletico Madrid-Deportivo maçı TSİ 22.00'de oynanacak.
ATLETICO MADRID-DEPORTIVO MAÇI HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid-Deportivo maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.