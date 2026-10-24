Atletico Madrid-Deportivo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Atletico Madrid ile Deportivo karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid'in evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Atletico Madrid-Deportivo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...