Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Borussia Dortmund'un evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...