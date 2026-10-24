Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Borussia Dortmund'un evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...
Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Borussia Dortmund'un evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?
Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı 24 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.
BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?
Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı TSİ 19.30'da oynanacak.
BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.