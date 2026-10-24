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6 gollü düelloda Napoli ile Roma yenişemedi!

Napoli ve Roma, İtalya Serie A'nın 8. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 berabere sonuçlandı. İşte maçın detayları...

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6 gollü düelloda Napoli ile Roma yenişemedi!

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli ve Roma karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadele 3-3 berabere sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini, 28. dakikada Anguissa, 48. ve 83. dakika McTominay kaydetti. Roma'nın gollerini ise 70. dakikada Soule, 74. ve 89. dakikada Balerdi kaydetti.

Roma'da Allegri 90+2. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla beraber Roma puanını 18'e, Napoli ise 11'e yükseltti.

#Napoli #İtalya Serie A #Roma
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