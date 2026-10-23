Alaves-Malaga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Alaves ile Malaga karşı karşıya gelecek. Alaves'in evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Alaves-Malaga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Alaves ile Malaga kozlarını paylaşacak. Alaves'in evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Alaves-Malaga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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ALAVES-MALAGA MAÇI NE ZAMAN?
Alaves-Malaga maçı 23 Ekim Cuma (Bugün) oynanacak.
ALAVES-MALAGA MAÇI SAAT KAÇTA?
Alaves-Malaga maçı TSİ 22.00'de oynanacak.
ALAVES-MALAGA MAÇI HANGİ KANALDA?
Alaves-Malaga maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.