Alaves-Malaga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Alaves ile Malaga karşı karşıya gelecek. Alaves'in evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Alaves-Malaga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...