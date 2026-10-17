İspanya La Liga'nın 9. haftasında Villarreal ile Elche karşı karşıya gelecek. Villarreal'in evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Villarreal-Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...

İspanya La Liga'nın 9. hafta mücadelesinde Villarreal, kendi seyircisi önünde Elche ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılıp üst sıralara tırmanmayı amaçlarken, konuk Elche ise tehlikeli bölgeden uzaklaşmak adına bu zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Villarreal-Elche maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Karşılaşmanın tüm ayrıntılarını haberimizde bulabilirsiniz.

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VILLARREAL-ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Villarreal-Elche maçı, 17 Ekim Cumartesi günü TSİ 17.15'te başlayacak.

VILLARREAL-ELCHE MAÇI HANGİ KANALDA?

El Madrigal Stadyumu'nda sahne alacak Villarreal-Elche karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.