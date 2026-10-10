Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla sahneye çıktı!
Inter’in Parma’yı konuk ettiği Serie A’nın 6. hafta mücadelesinde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sahneye çıktı.
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter, sahasında Parma'yı konuk etti. Milli aranın ardından oynanan mücadelede milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, attığı golle takımına katkı sağladı.
Karşılaşmanın 18. dakikasında penaltı vuruşu için topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Milli futbolcunun golüyle Inter, mücadelede 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.
İŞTE O GOL
Hakan Çalhanoğlu penaltıyı gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı! 🇹🇷⚽ https://t.co/guFppON0wT— S Sport Plus (@ssportplustr) October 10, 2026