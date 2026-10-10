CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Bayern Münih, Augsburg'ta 2 puan bıraktı!

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Augsburg ile Bayern Münih 2-2 berabere kaldı.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Bayern Münih, Augsburg'ta 2 puan bıraktı!

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında heyecan, Augsburg-Bayern Münih karşılaşması ile devam etti. Borussia Dortmund'un puan kaybettiği hafta averajla liderlik koltuğuna oturmak isteyen Vincent Kompany ve öğrencileri, Augsburg deplasmanında istediğini alamadı.

Devre arasına 1-0 geride giren Bayern Münih, 1 puanı ikinci yarıda kaydettiği goller ile kurtardı.

Konuk ekip 55. dakikada Ismael Saibari ile skoru 1-1'e getirdi. Ev sahibi takım adına yanıt ise dakika 64'te Rodrigo Ribeiro'dan geldi.

Skoru belirleyen golü dakika 80'de Nathaniel Brown kaydetti ve mücadele 2-2'lik eşitlik ile noktalandı.

Harry Kane, karşılaşmayı 2 asist ile tamamlarken Bayern Münih'in Augsburg karşısında kaydettiği toplamda 3 gol, çeşitli sebeplerden iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 11, Augsburg ise 8 puana yükseldi.

FELLHAUER TARİHE GEÇTİ

Robin Fellhauer, maçın 5. saniyesinde attığı gol ile Bundesliga tarihinin en erken golünü kaydetti.

5. saniyede gol attı, tarihe geçti! haberin devamı

#Bayern Münih #Borussia Dortmund #Vincent Kompany #Harry Kane #Bundesliga #Augsburg #Almanya Bundesliga
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
R. Vallecano-A. Bilbao maçı, taraftar protestosu nedeniyle tatil edildi
R. Vallecano-A. Bilbao maçı, taraftar protestosu nedeniyle tatil edildi
Arsenal evinde Leeds United engelini geçti!
Sonraki Haber
Arsenal evinde Leeds United engelini geçti!