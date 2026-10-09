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Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur kura çekimi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kupada oynanan 2. tur maçlarının ardından tüm gözler 3. tur kuralarına çevrildi. Peki Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur kura çekimi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur kura çekimi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Kuraya, 2. Eleme Turu'nu geçen 31 takım ve bu turda katılım sağlayacak 41 takım olmak üzere toplam 72 takım katılacak. 3. Tur kurasında; Trendyol Süper Lig'den Alanyaspor, Eyüpspor, Gaziantep, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor da yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak

3. Tur, 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Birbirinden çekişmeli maçlar; her zaman olduğu gibi Turkuvaz Medya kanallarından HD kalitesinde şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur kura çekimi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

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