TFF: VAR odasındaki incelemede dijital materyallerin silindiği iddiaları asılsız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında inceleme gerçekleştirildiğini belirterek, bazı dijital materyallerin önceden silindiği ve emniyet ekiplerince geri getirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) bazı üyelerinin gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin dün öğle saatlerinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR odasında inceleme gerçekleştirdiği ifade edildi. İncelemenin, federasyonun ilgili departmanlarında görev yapan yetkililerin bilgisi ve katılımıyla yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, incelemelerin ardından sosyal medya ve çeşitli mecralarda bazı iddiaların gündeme getirildiği belirtilerek, "Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet teknik personeli silinen dijital materyalleri geri getirdi" şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

TFF, ilgili birimlerde bulunan dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve emniyet teknik personeli tarafından söz konusu materyallerin geri getirildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Federasyonun, devam eden adli soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi ve yetkili makamların çalışmalarının etkilenmemesi amacıyla süreç boyunca gerekli hassasiyeti gösterdiği belirtilen açıklamada, adli ve kolluk makamlarınca gerçekleştirilen işlemlerde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş birliğinin sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, devam eden soruşturma üzerinden gerçeğe aykırı bilgilerin kamuoyuna aktarılmasının ve TFF, ilgili kurulları veya çalışanlarını zan altında bırakacak paylaşımların kabul edilemeyeceği vurgulandı. Federasyon, kurum ve ilgili birimleri hakkında gerçeğe aykırı yayın ve paylaşımlarda bulunan kişi ve mecralar hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağını ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

TFF, devam eden adli süreç kapsamında yetkili makamlar tarafından paylaşılacak resmi bilgi ve açıklamalar dışında, kaynağı ve doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.