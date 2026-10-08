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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında yarın Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Giriş Tarihi:
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 7. haftasında cuma günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek.

#Kasımpaşa #Okan Buruk #Galatasaray #Süper Lig #Rams Park
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