Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında yarın Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 7. haftasında cuma günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek.