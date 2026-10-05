İspanya'da gündem Arda Güler! Real Madrid'den yeni sözleşme

Real Madrid, milli yıldızımız Arda Güler'in sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatıyor. İspanyol devi, genç futbolcunun maaşında da önemli bir artış yapacak.

Real Madrid, milli yıldızımız Arda Güler'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. İspanyol devinin genç futbolcuyla yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardığı ve Arda'nın 2031 yılına kadar Real Madrid forması giyeceği belirtildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İspanyol basınından AS'ın haberine göre Real Madrid, Arda Güler ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. 21 yaşındaki futbolcunun mevcut kontratının 2029 yılında sona ermesi beklenirken, tarafların yeni anlaşmayla sözleşmeyi iki yıl daha uzatacağı aktarıldı.

2031'E KADAR REAL MADRİD'DE!

Yeni sözleşmeyle birlikte Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği 2031 yılına kadar güvence altına alınacak. Milli futbolcunun mevcut sözleşmesine kıyasla yıllık ücretinde de önemli bir artış yapılacağı kaydedildi.

İspanyol basını ayrıca Real Madrid yönetiminin Arda Güler'in ardından Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'in sözleşmesini yenilemek istediğini yazdı.

Arda Güler'in yeni sözleşmesinin önümüzdeki dönemde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

REAL MADRİD PERFORMANSI

2023 yazında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde şu ana kadar 119 maçta 19 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.

21 yaşındaki yıldız, özellikle son dönemde gösterdiği performansla Real Madrid'in önemli oyuncularından biri haline gelirken, kulübün uzun vadeli planlarında da kendisine önemli bir rol biçiliyor.



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AS: "Güler, 2031 yılına kadar sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı"



