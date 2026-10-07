CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

MHK'den hakem atamalarıyla ilgili açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin Anthony Taylor'ın değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
MHK'den hakem atamalarıyla ilgili açıklama!

MHK'den yapılan açıklamada,

"Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

#Trendyol Süper Lig #Anthony Taylor #Merkez Hakem Kurulu #Süper Lig
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti!
Sonraki Haber
TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti!