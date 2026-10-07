MHK'den hakem atamalarıyla ilgili açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin Anthony Taylor'ın değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı.

MHK'den yapılan açıklamada,



"Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır." ifadeleri kullanıldı.