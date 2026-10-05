Arda Güler bir kez daha tarihe geçti! Dünyanın en değerli...

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler bir rekorun daha sahibi oldu. İşte detaylar...

A Milli Takımımızın yıldızı Arda Güler bir kez daha tarihe geçmeyi başardı.



Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in piyasa değeri 10 milyon Euro artış göstererek, 100 milyon Euro'ya yükseldi. Genç yıldız, bu rakama ulaşarak Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Güler, piyasa değeri 100 milyon Euro seviyesini gören ilk Türk futbolcu oldu. Real Madrid formasıyla yükselişini sürdüren milli yıldız, aynı zamanda dünyanın en değerli futbolcuları arasındaki yerini de güçlendirdi. Arda Güler, güncellenen değerle birlikte dünyanın en değerli 19. futbolcusu konumuna geldi.

Milli yıldız ayrıca La Liga'nın da en değerli 9. oyuncusu olmayı başardı.