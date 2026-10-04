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Arjantin, Burkina Faso'yu farklı devirdi! İşte maçın özeti

Arjantin hazırlık maçında kozlarını paylaştıı Burkina Faso'yu 7-0 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

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Arjantin, Burkina Faso'yu farklı devirdi! İşte maçın özeti

Arjantin hazırlık maçında Burkina Faso ile karşılaştı. Mücadeleyi Arjantin 7-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Arjantin'in gollerini, 4. dakikada Lautaro Martinez, 8. dakikada Diallo (kendi kalesine), 12. dakikada Prestianni, 35. dakikada Nico Paz, 36. dakikada Julian Alvarez, 57. dakikada Mastantuono ve 90+3. dakikada Simeone kaydetti.

#Arjantin
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