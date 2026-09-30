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Arda Güler, Real Madrid'de eylül ayının en iyisi seçildi!

Real Madrid'de eylül ayının oyuncusu Arda Güler oldu. Milli futbolcu, İspanyol deviyle bu ay çıktığı 4 maçta 2 asist yaparak ödülün sahibi oldu.

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Arda Güler, Real Madrid'de eylül ayının en iyisi seçildi!

Milli futbolcu Arda Güler, gösterdiği performansla Real Madrid'de eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla eylül ayında 4 karşılaşmada 204 dakika süre aldı. Arda, bu maçlarda 2 asist yaparak takımının skor üretimine katkı sağladı.

BU SEZON 4 GOLE KATKI

Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon toplam 7 maçta 349 dakika sahada kaldı. Genç yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist kaydederek toplam 4 gole doğrudan katkı sağladı.

#Real Madrid #Arda Güler
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