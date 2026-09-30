Arda Güler, Real Madrid'de eylül ayının en iyisi seçildi!
Real Madrid'de eylül ayının oyuncusu Arda Güler oldu. Milli futbolcu, İspanyol deviyle bu ay çıktığı 4 maçta 2 asist yaparak ödülün sahibi oldu.
Milli futbolcu Arda Güler, gösterdiği performansla Real Madrid'de eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.
21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla eylül ayında 4 karşılaşmada 204 dakika süre aldı. Arda, bu maçlarda 2 asist yaparak takımının skor üretimine katkı sağladı.
BU SEZON 4 GOLE KATKI
Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon toplam 7 maçta 349 dakika sahada kaldı. Genç yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist kaydederek toplam 4 gole doğrudan katkı sağladı.