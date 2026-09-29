Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona'ya Raphinha şoku!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılşacak Barcelona'da Raphinha Brezilya Milli Takımı'nda sakatlandı. İşte detaylar...
Brezilya, hazırlık maçında Avustralya ile karşılaştı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Barcelona'nın yıldızı Raphinha, ilk yarıda bir gol kaydederken, geçirdiği sakatlık sebebiyle ikinci yarıya çıkamadı.
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü Galatasaray'a konuk olacak.