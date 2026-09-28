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Vagner Love futbolu bıraktı!

Süper Lig'de Alanyaspor ve Beşiktaş formaları da giden Brezilyalı golcü Vagner Love futbolu bıraktığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Vagner Love futbolu bıraktı!

Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla gol krallığı yaşayan, Beşiktaş forması da terleten Vagner Love, 42 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladı.

Love, jübile maçında ailesiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu.

#Beşiktaş #Alanyaspor #Süper Lig
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