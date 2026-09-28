Vagner Love futbolu bıraktı!

Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla gol krallığı yaşayan, Beşiktaş forması da terleten Vagner Love, 42 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladı.



Love, jübile maçında ailesiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu.

VAGNER LOVE SE EMOCIONA EM HOMENAGEM! 🥹❤️



Ídolo do CSKA Moscou, Vagner Love não segurou a emoção após participar de um jogo especial em sua homenagem. O brasileiro reviveu a conexão com o clube onde marcou história e recebeu mais uma demonstração de carinho. Tem relação com… pic.twitter.com/cNeoEhOkSU