Arjantin'de olaylı maç sonu! Muslera rakibinin boğazına yapıştı

Arjantin Uluslararası Süper Kupa finalinde Rosario Central ile Estudiantes arasında oynanan karşılaşmaya, son bölümde yaşanan olaylar damga vurdu. Fernando Muslera'nın başrolünde olduğu gerilim, maçın ardından da devam etti. İşte detaylar...