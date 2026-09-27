Arjantin'de olaylı maç sonu! Muslera rakibinin boğazına yapıştı
Arjantin Uluslararası Süper Kupa finalinde Rosario Central ile Estudiantes arasında oynanan karşılaşmaya, son bölümde yaşanan olaylar damga vurdu. Fernando Muslera'nın başrolünde olduğu gerilim, maçın ardından da devam etti. İşte detaylar...
Arjantin Uluslararası Süper Kupa finalinde dün akşam Angel Di Maria'nın formasını giydiği Rosario Central ile Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Estudiantes karşı karşıya geldi.
Rosario Central, mücadeleyi 3-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.
MUSLERA TRIVELA GOLÜNÜ YEDİ, SAHA KARIŞTI!
Karşılaşmada Rosario Central'in 2-1'lik üstünlüğü bulunurken, Estudiantes 90+1. dakikada korner kazandı. Bu sırada Fernando Muslera da kalesini terk ederek takımına gol kazandırmak için rakip ceza sahasına gitti.
Korner sonrası topu uzaklaştıran Rosario Central'de Julian Fernandez, rakip yarı sahaya ilerledikten sonra kalesine dönmeye çalışan Muslera'yı trivela vuruşuyla mağlup etti ve farkı 2'ye çıkardı.
Bu golün ardından iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşandı ve saha bir anda karıştı.
Yaşanan arbede sırasında Fernando Muslera'nın, Rosario Central'in Paraguaylı sol beki Agustín Sández'in boğazını sıktığı görüldü.
GERİLİM TÜNELE TAŞINDI
Sahadaki kavga, karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte bitmedi. İki takım oyuncuları arasında yaşanan gerilim, soyunma odalarına giden tünele de taşındı.
Futbolcular burada da birbirlerine yumruklarla saldırırken, yaşanan arbede güçlükle kontrol altına alındı.
VERON SAHAYA GİRDİ, HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ
Karşılaşmanın ardından Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron da sahaya girerek hakemin yanına gitti.
Veron, hakeme sert tepki göstererek, "Olanların hepsi senin eserin, hırsızsın!" ifadelerini kullandı.