Mısır'dan Muhammed Salah kararı! Güney Sudan maçında oynamayacak
Mısır Milli Takımı, Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah'ı sentetik çim zeminde oynanacak Güney Sudan maçında dinlendirme kararı aldı.
Mısır Futbol Federasyonu, Trabzonspor'da forma giyen Muhammed Salah'ın sentetik çim zeminde oynanacak Güney Sudan maçında dinlendirileceğini duyurdu.
Federasyonun açıklamasında, "Milli takım teknik heyeti, maçın oynanacağı stadın zemininin sentetik çim olması nedeniyle Muhammed Salah'ın 29 Eylül'deki Güney Sudan maçında dinlendirilmesine karar verdi." denildi.
Açıklamada, teknik heyetin yıldız oyuncuyu korumak amacıyla bu yönde karar aldığı paylaşıldı.
Afrika Uluslar Kupası elemerinde Angola ile 0-0 berabere kalan Mısır, 29 Eylül Salı günü deplasmanda Güney Sudan ile karşılaşacak.
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