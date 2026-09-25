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İtalya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkuvaz Medya'da futbol şöleni devam ediyor. Uluslar Ligi'nde A Grubu'nun bir diğer maçında İtalya ile Belçika karşı karşıya gelecek. İtalya'nın ev sahibi olduğu bu heyecanlı maçı A Haber'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte İtalya-Belçika maçı öncesi tüm önemli ayrıntılar...

Giriş Tarihi:
İtalya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başladı. Dev turnuvada birbirinden heyecanlı maçlar Turkuvaz Medya aracılığı ile futbolseverlerle buluşuyor. Grubumuzdaki bir diğer maçta İtalya ile Belçika kozlarını paylaşacak. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İTALYA-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya ile Belçik arasındaki bu heyecanlı maç A Haber'den canlı olarak yayınlanacak.

İTALYA-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

İtalya-Belçika maçı TSİ 21.45'te başlayacak.

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İTALYA-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya-Belçika maçı İtalya'da Stadio Olimpico'da oynanacak.

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