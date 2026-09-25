Ermenistan-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu'nda Ermenistan ile Letonya kozlarını paylaşacak. İşte Ermenistan-Letonya mücadelesi öncesi tüm önemli detaylar...
Uluslar Ligi'nde C Grubu'nda ilk maçına çıkacak olan Ermenistan ile Letonya kozlarını paylaşacak. Ermenistan'ın ev sahibi olduğu mücadele öncesi karşılaşmaya dair tüm önemli detaylar haberimizde...
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ERMENİSTAN-LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Ermenistan-Letonya mücadelesinin Türkiye'deki yayıncısı için kanal bilgisi bulunmuyor.
ERMENİSTAN-LETONYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Ermenistan-Letonya maçı TSİ 19.00'da başlayacak.
ERMENİSTAN-LETONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Ermenistan-Letonya maçı, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan Vazgen Sargsyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak.