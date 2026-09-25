Ermenistan-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu'nda Ermenistan ile Letonya kozlarını paylaşacak. İşte Ermenistan-Letonya mücadelesi öncesi tüm önemli detaylar...