İsveç-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Grubu'nda İsveç ile Romanya karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte İsveç-Romanya mücadelesi öncesi tüm önemli ayrıntılar...