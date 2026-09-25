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İsveç-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Grubu'nda İsveç ile Romanya karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte İsveç-Romanya mücadelesi öncesi tüm önemli ayrıntılar...

Giriş Tarihi:
İsveç-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkuvaz Medya'da futbol şöleni devam ediyor. Uluslar Ligi'nde B Grubu ilk maçında İsveç ile Romanya kozlarını paylaşacak. İsveç'in ev sahibi olduğu mücadele öncesi karşılaşmaya dair tüm önemli detaylar haberimizde...

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İSVEÇ-ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveç-Romanya mücadelesi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

İSVEÇ-ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İsveç-Romanya maçı TSİ 21.45'te başlayacak.

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İSVEÇ-ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İsveç-Romanya maçı İsveç'te bulunan Strawberry Arena'da oynanacak.

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