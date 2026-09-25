Gürcistan-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Turnuvada B Grubu'nda Gürcistan ile Kuzey İrlanda kozlarını paylaşacak. İşte Gürcistan-Kuzey İrlanda mücadelesi öncesi tüm önemli detaylar...
Uluslar Ligi'nde B Grubu'nda ilk maçına çıkacak olan Gürcistan ile Kuzey İrlanda kozlarını paylaşacak. Gürcistan'ın ev sahibi olduğu mücadele öncesi karşılaşmaya dair tüm önemli detaylar haberimizde...
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GÜRCİSTAN-KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Gürcistan-Kuzey İrlanda mücadelesinin Türkiye'deki yayıncısı için kanal bilgisi bulunmuyor.
GÜRCİSTAN-KUZEY İRLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Gürcistan-Kuzey İrlanda maçı TSİ 19.00'da başlayacak.
GÜRCİSTAN-KUZEY İRLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Gürcistan-Kuzey İrlanda maçı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak.