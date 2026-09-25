Gürcistan-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Turnuvada B Grubu'nda Gürcistan ile Kuzey İrlanda kozlarını paylaşacak. İşte Gürcistan-Kuzey İrlanda mücadelesi öncesi tüm önemli detaylar...