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Gürcistan-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Turnuvada B Grubu'nda Gürcistan ile Kuzey İrlanda kozlarını paylaşacak. İşte Gürcistan-Kuzey İrlanda mücadelesi öncesi tüm önemli detaylar...

Giriş Tarihi:
Gürcistan-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Uluslar Ligi'nde B Grubu'nda ilk maçına çıkacak olan Gürcistan ile Kuzey İrlanda kozlarını paylaşacak. Gürcistan'ın ev sahibi olduğu mücadele öncesi karşılaşmaya dair tüm önemli detaylar haberimizde...

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GÜRCİSTAN-KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürcistan-Kuzey İrlanda mücadelesinin Türkiye'deki yayıncısı için kanal bilgisi bulunmuyor.

GÜRCİSTAN-KUZEY İRLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Gürcistan-Kuzey İrlanda maçı TSİ 19.00'da başlayacak.

GÜRCİSTAN-KUZEY İRLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gürcistan-Kuzey İrlanda maçı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak.

#UEFA Uluslar Ligi #Kuzey İrlanda #Gürcistan
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