Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak açıklama! "Bazı kanalların beni öldürmeye çalışmasını anlıyorum ama..."

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo flaş açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki oyuncu, "Bazı kanalların beni öldürmeye çalışmasını anlıyorum ama bunu ancak bir silahla yapabilirler. O zaman bile kurşundan kaçarım." dedi.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, "Bazı kanalların beni öldürmeye çalışmasını anlıyorum ama bunu ancak bir silahla yapabilirler. O zaman bile kurşundan kaçarım." dedi.

İŞTE O SÖZLER:

"Bazı kanalların beni öldürmeye çalışmasını anlıyorum ama bunu ancak bir silahla yapabilirler. O zaman bile kurşundan kaçarım.



İnsanların beni sevmemesine zaten alıştım bunu kontrol edemem ama bu yıl sevgiyi en çok hissettiğim yıllardan biri oldu.



1000 gole ulaşacağımı biliyorum ama bunu bir takıntı haline getirmedim. Anın tadını çıkarmak da önemli. Ama evet, bu rekora ulaşmayı gerçekten çok istiyorum.



EURO 2028'i düşünmüyorum, yarını düşünmüyorum, günübirlik yaşıyorum. Artık geleceği düşünmeme izin verecek bir yaşta değilim. Birçok kişinin benim devam etmemi umutsuzca istemediğini biliyorum. Bunu biliyorum ve sorularınızı sorma şeklinizden hissediyorum."