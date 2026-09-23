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Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrıldığından beri gol atamıyor

Alvaro Morata'nın gol hasreti sürüyor! Leganes formasıyla ilk 6 haftada 3 maçta görev alan İspanyol yıldız henüz golle tanışamazken, lig aşamalarındaki son golünü 24 Mayıs 2025'te Galatasaray formasıyla kaydetti.

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Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrıldığından beri gol atamıyor

Alvaro Morata'nın gol hasreti devam ediyor. İspanyol golcü, Leganes formasıyla sezonun ilk 6 maçında 3 kez süre alırken, henüz rakip fileleri havalandıramadı.

Leganes, sezonun ilk 6 haftasının ardından 7. sırada yer alırken, Morata bu karşılaşmaların ikisinde ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak deneyimli forvet, takımına henüz gol katkısı sağlayamadı.

Morata'nın resmi maçlardaki son golü ise İtalya Kupası'nda Fiorentina karşısında geldi. 27 Ocak'taki karşılaşmanın 86. dakikasında oyuna dahil olan İspanyol futbolcu, uzatma dakikalarında fileleri havalandırmıştı.

SON LİG GOLÜ GALATASARAY'DA

İspanyol yıldızın ligdeki gol hasreti ise daha uzun süredir devam ediyor. Morata, Como forması giydiği dönemde Serie A'da gol atamadan İtalya'dan ayrıldı.

Morata'nın lig aşamalarındaki son golü 24 Mayıs 2025'te Galatasaray formasıyla Göztepe'ye karşı geldi. İspanyol futbolcunun bu golünün üzerinden tam 486 gün geçti.

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