UEFA'dan Gamze Durmuş Pakkan'a görev!

FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. eleme turunda FC Slovan Liberec ile Rosenborg BK arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. eleme turunda 23 Eylül Çarşamba günü Çekya temsilcisi FC Slovan Liberec ile Norveç ekibi Rosenborg BK arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Çekya'nın Usti nad Labem şehrindeki Mestsky Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada Pakkan'ın yardımcılıklarını Arzu Görgün ve Esra Arıkboğa yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Melek Dakan olacak.