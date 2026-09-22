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İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson'dan İsrail'e soykırım tepkisi

İrlanda Milli Takımı'nın İzlandalı teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e tepki gösterdi.

Giriş Tarihi:
İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson'dan İsrail'e soykırım tepkisi

Hallgrimsson, takımının UEFA Uluslar Ligi kadrosunu duyurduğu sırada yaptığı açıklamada, İsrail ile karşılaşacak olmaktan rahatsızlık duyduklarını belirterek "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz." ifadesini kullandı.

İrlanda ile İsrail, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 27 Eylül ve 4 Ekim'de tarafsız sahada karşılaşacak.

#UEFA Uluslar Ligi #İrlanda
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