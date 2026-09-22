Javier Tebas’tan Real Madrid’e sert yanıt! "Hiçbir kulübün istediği hakemi seçme hakkı yok"

Atletico Madrid derbisinin ardından başlayan hakem tartışmasına LaLiga Başkanı Javier Tebas da dahil oldu.

Atletico Madrid'in Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği Madrid derbisinin ardından hakem kararları üzerinden başlayan tartışma büyümeye devam ediyor.

Karşılaşmanın hakemi Ortiz Arias'ın yönetimi Real Madrid cephesinde tepki çekerken, Jose Mourinho'nun ardından La Liga Başkanı Javier Tebas da yaşanan polemiğe dahil oldu.

Tebas, Real Madrid'in karşılaşma sonrasında hakem yönetimine ilişkin eleştirilerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

"KİMSENİN ÖZEL HAKEM TALEP ETME HAKKI YOK"

Real Madrid'in hakem atamalarına yönelik eleştirilerini değerlendiren Tebas, kulüplerin hakem tercihi yapamayacağını savundu.

La Liga Başkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Negreira olmadığı zaman hakem, o olmadığı zaman hakemin uluslararası olmaması... Bütün kulüpler hem uluslararası hakemler hem de uluslararası olmayan hakemler tarafından yönetilebilir. Hiçbir kulübün istediği hakemi seçme hakkı yok."

REAL MADRİD'E "LA LIGA" TEPKİSİ

Tebas, Real Madrid'in İspanyol futbolundaki ağırlığına dikkat çekerken, kulübün La Liga'nın değeriyle ilgili söylemlerine karşı çıktı.

Real Madrid'in organizasyon açısından önemli olduğunu belirten Tebas, diğer kulüplerin ve taraftarların da La Liga'nın bir parçası olduğunu vurguladı.

La Liga Başkanı, "Real Madrid, La Liga için son derece önemli. Ancak 'Real Madrid olmadan La Liga'nın hiçbir değeri yok' demek diğer kulüpleri, onların taraftarlarını ve tarihlerini küçümsemektir. Bu organizasyon kimsenin mülkü değil." dedi.

"MAZERET OLARAK KULLANILIYOR"

Javier Tebas, Real Madrid'in hakemlerin kulübe karşı hareket ettiği yönündeki söylemlerine de tepki gösterdi.

Hakem tartışmalarının saha içerisindeki bazı sorunların üzerini örttüğünü savunan Tebas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakemlerin Real Madrid'e karşı yönlendirildiğini söylemek başka bir galakside yaşamak demektir. Bu anlatı, sezonun ilk maçlarında açıkça görülen başka eksikleri örtmek için bir mazeret olarak kullanılıyor. Sahada ne olduğunu açıklamak yerine bir komployu işaret etmek daha kolay."

"DAHA EYLÜL AYINDAYIZ"

LaLiga Başkanı, sezonun henüz başında olunduğuna dikkat çekerek Real Madrid cephesinin açıklamalarına yönelik eleştirisini sürdürdü.

Tebas, açıklamasının son bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Gözlerindeki bağı çıkarsınlar! Daha eylül ayındayız ve şimdiden ligin şaibeli olduğunu söylüyorlar. Aynı mazerete artık sağduyu sahibi kimse inanmıyor."



