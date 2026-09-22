Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti
Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan yıldız ismin bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi. İsmail Kartal'ın tercihleri arasında geri planda kalan oyuncunun, düzenli forma şansı verilmemesi halinde ocak ayında takımdan ayrılmayı gündemine alacağı iddia edildi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de sezon başından bu yana forma şansı bulmakta yıldız ismin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.