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Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan yıldız ismin bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi. İsmail Kartal'ın tercihleri arasında geri planda kalan oyuncunun, düzenli forma şansı verilmemesi halinde ocak ayında takımdan ayrılmayı gündemine alacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana forma şansı bulmakta yıldız ismin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihleri doğrultusunda bazı oyuncuların süreleri sınırlı kalırken, genç futbolcular da daha fazla forma için mücadele ediyor.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

Bu isimlerden birinin sezonun geride kalan bölümünde henüz hiçbir karşılaşmaya ilk 11'de başlayamadığı belirtildi.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

Futbolcunun, düzenli olarak forma giyememesi nedeniyle durumdan rahatsız olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

Özellikle son haftalarda teknik heyetin tercihleri arasında geri planda kalan ismin, kendisini gösterebilmek için daha fazla süre istediği aktarıldı.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

Söz konusu futbolcunun bu talebini kulüp yönetimine de ilettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

Yönetimle yapılan görüşmede düzenli forma giymek istediğini belirten oyuncunun, takımda kalma konusundaki geleceğinin de buna bağlı olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

Genç yıldızın beklentisinin karşılanmaması halinde ara transfer döneminde ayrılık seçeneğini değerlendirebileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

Bu gelişme, Fenerbahçe'de devre arasında kadro planlaması konusunda yeni bir gündemin oluşmasına neden oldu.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

İddiaya göre oyuncu, menajeriyle yaptığı görüşmede ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

8-0'lık Eyüpspor maçı sonrası futbolcunun menajerinden kendisine yeni bir takım bulmasını istediği de ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

Ancak oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın, sezonun ilk bölümünde alacağı forma süresine göre şekillenmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

Fenerbahçe yönetiminin ise söz konusu gelişmeyi yakından takip ettiği ve teknik heyetin tercihlerini değerlendireceği belirtildi.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

Sarı-lacivertli futbolcunun mevcut piyasa değerinin 20 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

Fenerbahçe'de forma bekleyen oyuncunun adı Dorgeles Nene olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

Nene'nin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde şu ana kadar 44 karşılaşmada görev yaptı.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

Bu maçlarda 11 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Nene, toplam 21 gole doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

Nene'nin bundan sonraki süreçte daha fazla süre alıp alamayacağı, Fenerbahçe'deki geleceğinin belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Büyük umutlarla gelmişti

Oyuncunun beklentisinin karşılanmaması halinde ocak ayında transfer piyasasının hareketlenmesi ve Nene için yeni seçeneklerin gündeme gelmesi bekleniyor.

#Fenerbahçe #İsmail Kartal #Dorgeles Nene #Eyüpspor
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