Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi

Son dakika transfer haberleri: Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız isim için bir başka ekibin devrede olduğu iddia edildi.