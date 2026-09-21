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Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi

Son dakika transfer haberleri: Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız isim için bir başka ekibin devrede olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi:
Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi

Trendyol Süper Lig'de işk 6 hafta geride kalırken ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, diğer ezeli rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor ile kıyasıya bir zirve mücadelesi veriyor.

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Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi

İlk 6 hafta sonunda Galatasaray, topladığı 13 puanla 2. sırada yer alıyor.

Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi

Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe ise 10 puanla 6. sırada bulunuyor.

Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi

Yaz transfer döneminde 5'er takviyeyle kadrolarını güçlendiren iki ezeli rakip, Hakan Çalhanoğlu transferinde karşı karşıya gelmişti.

Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirilen başkanlık seçiminde aday olan Hakan Safi, milli yıldızla anlaştığını açıklamıştı.

Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi

Ancak Safi'nin seçimi kaybetmesi sonrası tecrübeli futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferi iptal oldu.

Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi

Galatasaray'da uzun yıllardır renklerine bağlamak istediği Hakan için nabız yoklamış ancak somut bir teklif yapmamıştı.

Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi

Sezon sonunda Inter ile olan sözleşmesi sona erecek olan deneyimli orta saha oyuncusu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi

JUVENTUS TAKİPTE

İtalyan basını, Juventus'un Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için ön görüşme yaptığını yazdı.

Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi

Tutto Juve kaynaklı haberde, İtalyan devinin ocak ayında deneyimli ve yetenekli bir orta saha oyuncusu transfer etmek istediği ve bu nedenle milli oyuncuyu gündemine aldığı belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi

32 yaşındaki futbolcunun Inter ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapacağı ve sonuç çıkmaması halinde Juventus'un bir seçenek olabileceği aktarıldı.

Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 4 maçta 197 dakika süre alırken, 2 gol attı.

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