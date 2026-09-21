Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi
Son dakika transfer haberleri: Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız isim için bir başka ekibin devrede olduğu iddia edildi.
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Trendyol Süper Lig'de işk 6 hafta geride kalırken ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, diğer ezeli rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor ile kıyasıya bir zirve mücadelesi veriyor.