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Zeki Çelik asist yaptı! Juventus Atalanta'yı mağlup etti

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Juventus, Zeki Çelik'in de asist yaptığı karşılaşmada Atalanta'yı mağlup etti. İşte detaylar...

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Zeki Çelik asist yaptı! Juventus Atalanta'yı mağlup etti

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Juventus, Zeki Çelik'in de asist yaptığı karşılaşmada Atalanta'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Francisco Conceiçao ve 77. dakikada Bremer kaydetti.

Puanını 10'a çıkaran Juventus, 7. sıraya yükseldi.

Atalanta ise 6 puanla 11. sırada kaldı.

#İtalya Serie A #Atalanta #Juventus #Zeki Çelik
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