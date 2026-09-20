Zeki Çelik asist yaptı! Juventus Atalanta'yı mağlup etti
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Juventus, Zeki Çelik'in de asist yaptığı karşılaşmada Atalanta'yı mağlup etti. İşte detaylar...
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Juventus, Zeki Çelik'in de asist yaptığı karşılaşmada Atalanta'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Francisco Conceiçao ve 77. dakikada Bremer kaydetti.
Puanını 10'a çıkaran Juventus, 7. sıraya yükseldi.
Atalanta ise 6 puanla 11. sırada kaldı.