Madrid derbisinde Atletico Real'i yıktı!
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, derbide Real Madrid'i mağlup etti. İşte detaylar...
İspanya La Liga'nın 7. haftasında oynanan Madrid derbisinde Atletico Madrid, Arda Güler'li Real Madrid'i 2-1'lik skorla mağlup etti.
Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada penaltıdan Alejandro Grimaldo ve 59. dakikada Jonathan David kaydetti.
Real Madrid'in golü ise 89. dakikada Antonio Rüdiger'den geldi.
Konuk ekipte Dean Huijsen 52. dakikada kırmızı kart gördü.
Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler yerini 54. dakikada Rüdiger'e bıraktı.
Bu galibiyetle puanını 16'ya çıkaran Atletico 2. sıraya yükselirken, Real Madrid ise 15 puanla 3. sıraya geriledi.
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