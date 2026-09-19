CANLI | Sevilla-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Sevilla ile Barcelona karşılaşacak. Sevilla'nın ev sahibi olacağı karşılaşma öncesi futbolseverler, "Sevilla-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte Sevilla-Barcelona maçına dair önemli ayrıntılar...
İspanya La Liga'nın 7. haftası kritik bir maça sahne olacak. Ligin iki güçlü ekibi Sevilla ile Barcelona kozlarını paylaşacaklar. Sevilla'nın ev sahibi olacağı bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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SEVILLA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sevilla-Barcelona maçı 19 Eylül Cumartesi (Bugün) TSİ 22.00'de oynanacak.
SEVILLA-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sevilla-Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
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