CANLI | Sevilla-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Sevilla ile Barcelona karşılaşacak. Sevilla'nın ev sahibi olacağı karşılaşma öncesi futbolseverler, "Sevilla-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte Sevilla-Barcelona maçına dair önemli ayrıntılar...