Tottenham galibiyete hasret! Bu kez de Aston Villa'ya yenildiler

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Aston Villa, Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Mücadele deplasman ekibinin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın gollerini ise 45+4. dakikada Manzambi, 67. dakikada Jackson ve 79'da Buendia kaydetti. Ev sahibinin gollerini ise 86'da Gallagher ve 90+8'de Hecke kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ev sahibi Tottenham 2 puanda kalırken Aston Villa puanını 4'e yükseltti.