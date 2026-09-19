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Tottenham galibiyete hasret! Bu kez de Aston Villa'ya yenildiler

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Aston Villa, Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

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Tottenham galibiyete hasret! Bu kez de Aston Villa'ya yenildiler

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Mücadele deplasman ekibinin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın gollerini ise 45+4. dakikada Manzambi, 67. dakikada Jackson ve 79'da Buendia kaydetti. Ev sahibinin gollerini ise 86'da Gallagher ve 90+8'de Hecke kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ev sahibi Tottenham 2 puanda kalırken Aston Villa puanını 4'e yükseltti.

#Tottenham #Aston Villa
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