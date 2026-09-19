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Hull City bu sezonki ilk yenilgisini aldı

Hull City, Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Newcastle United'a 2-1 mağlup oldu ve bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

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Hull City bu sezonki ilk yenilgisini aldı

Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United ile Hull City, Sports Direct Arena'da karşılaştı. Newcastle, ilk yarısını 2-0 üstün tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Ev sahibinde golleri 3. dakikada Joseph Willock, 7. dakikada da Lewis Hall atarken, Hull'un tek golü ise 67. dakikada Mohamed-Ali Cho'dan geldi.
Ligdeki 2. galibiyetini kazanan Newcastle United, puanını 8'e çıkardı.
İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ise bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve 8 puanda kaldı.

#Newcastle #Premier Lig #Newcastle United #Hull City
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