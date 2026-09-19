Brighton & Hove Albion evinde Arsenal'i farklı mağlup etti

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion, Premier Lig'in 5. haftasında evinde Arsenal'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Premier Lig'in 6. haftasında Brighton & Hove Albion sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı. Brighton'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Pascal Gross, 45. dakikada Charalampos Kostoulas ve 57. dakikada Chema Andres kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini elde eden Brighton & Hove Albion, puanını 10'a yükseltti. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Arsenal ise 12 puanda kaldı.

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 11'de başladığı müsabakanın 76. dakikasında yerini Joao Costa'ya bıraktı.