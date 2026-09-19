CANLI |Tottenham-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 5. haftası kritik bir maça sahne olacak. İngiltere'nin iki köklü ekibi Tottenham ile Aston Villa karşılaşacak. Tottenham'ın ev sahibi olduğu mücadele öncesi futbolseverler, "Tottenham-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte tüm ayrıntılar...
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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TOTTENHAM-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tottenham-Aston Villa maçı 19 Eylül Cumartesi (Bugün) 14.30'da başlayacak.
TOTTENHAM-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Tottenham-Aston Villa maçı beIN Sports 3'de canlı olarak yayınlanacak.
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