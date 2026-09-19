CANLI |Tottenham-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 5. haftası kritik bir maça sahne olacak. İngiltere'nin iki köklü ekibi Tottenham ile Aston Villa karşılaşacak. Tottenham'ın ev sahibi olduğu mücadele öncesi futbolseverler, "Tottenham-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte tüm ayrıntılar...