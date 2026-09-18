Ligue 1'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Monaco ile Lens karşı karşıya geliyor. İlk dört haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Monaco, evinde Lens karşısında yeniden üç puana uzanmak istiyor. Teknik direktör değişikliğinin ardından Lens ise yeni teknik sorumlusu Yannick Cahuzac yönetiminde kritik bir sınava çıkacak. Monaco - Lens maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve canlı izle detayları.

Monaco - Lens maçını takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 5. hafta heyecanı Monaco - Lens karşılaşmasıyla başlıyor. Sezona yenilgisiz devam eden ve zirve yarışında yer alan Monaco, sahasında Lens'i konuk ediyor. Strasbourg deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen ev sahibi ekip yeniden galibiyet hedeflerken, Lens ise Le Mans karşısında aldığı 2-2'lik beraberliğin ardından zorlu Monaco deplasmanında üç puan arıyor. Futbolseverler ise maç öncesinde "Monaco - Lens maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...

MONACO - LENS MAÇI NE ZAMAN?

Monaco - Lens maçı 18 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak.

MONACO - LENS MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

MONACO - LENS MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco - Lens maçı Türkiye'de beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MONACO - LENS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Stade Louis-II'de oynanacak.

MONACO - LENS MAÇI HANGİ LİGDE?

Mücadele Fransa Ligue 1'in 5. haftasında oynanacak.

MONACO - LENS MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşma Türkiye'de resmi yayıncı beIN SPORTS 4 üzerinden takip edilebilir. Fransa'da ise mücadele Ligue 1+ üzerinden yayınlanacak.

MONACO ZİRVE YARIŞINDA YOLUNA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Monaco, Ligue 1'de sezonun ilk dört haftasında yenilgi yüzü görmedi. İlk dört maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Monaco, topladığı 10 puanla zirve yarışının içinde bulunuyor. Takım, son olarak Strasbourg deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Bu sonuç Monaco'nun sezon başındaki galibiyet serisini sona erdirse de yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Ligue 1'in resmi maç öncesi değerlendirmesinde Monaco'nun ilk dört haftayı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle geçtiği, Lens'in ise dört maç sonunda 4 puanda bulunduğu belirtildi. Filipe Luis yönetimindeki Monaco, Stade Louis-II'de oynayacağı mücadelede taraftarının desteğini de arkasına alarak yeniden galibiyet almak istiyor.

MONACO EVİNDE SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Monaco'nun sezon başlangıcında dikkat çeken özelliklerinden biri de iç saha performansı oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon Stade Louis-II'nde oynadığı resmi karşılaşmalarda Górnik Zabrze ve Marsilya karşısında galibiyetler aldı. Kulübün resmi maç merkezi de Monaco'nun evindeki iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığını belirtiyor. Lens karşısında da üç puan hedefleyen Monaco, zirve yarışındaki konumunu güçlendirmek istiyor.

LENS'TE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Lens cephesinde ise karşılaşma öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Dino Toppmöller ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Yannick Cahuzac getirildi. Lens, yeni teknik sorumlusu yönetimindeki ilk döneminde zorlu Monaco deplasmanında sahaya çıkacak.

Ligue 1'in resmi maç öncesi değerlendirmesinde de Lens'in sezon başında savunmada sorunlar yaşadığı ve ilk dört haftada 7 gol yediği aktarılıyor. Bu nedenle Lens açısından Monaco karşılaşması yalnızca üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda teknik direktör değişikliğinin ardından takımın vereceği ilk önemli reaksiyonlardan biri olacak.

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