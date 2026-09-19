CANLI |Werder Bremen-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Werder Bremen ile Augsburg karşılaşacak.Werder Bremen'in ev sahibi olduğu karşılaşma öncesi futbolseverler "Werder Bremen-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" araştırmaları yapıyorlar. İşte tüm ayrıntılar...