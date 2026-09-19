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CANLI |Werder Bremen-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Werder Bremen ile Augsburg karşılaşacak.Werder Bremen'in ev sahibi olduğu karşılaşma öncesi futbolseverler "Werder Bremen-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" araştırmaları yapıyorlar. İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi:
CANLI |Werder Bremen-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Werder Bremen ile Augsburg kozlarını paylaşacaklar. Werder Bremen'in ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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WERDER BREMEN-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Werder Bremen-Augsburg maçı TSİ 16.30'da başlayacak.

WERDER BREMEN-AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Werder Bremen-Augsburg maçı S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.

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#Augsburg
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