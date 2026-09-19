CANLI |Roma-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Roma ile Inter karşılaşacak. Bu dev maç öncesi futbolseverler, "Roma-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte Roma ile Inter arasında oynanacak olan kritik maç öncesi tüm önemli ayrıntılar...