CANLI |Roma-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Roma ile Inter karşılaşacak. Bu dev maç öncesi futbolseverler, "Roma-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte Roma ile Inter arasında oynanacak olan kritik maç öncesi tüm önemli ayrıntılar...
İtalya Serie A'nın 5. haftası dev bir maça sahne olacak. İtalya'nın iki köklü ekibi Roma ile Inter kozlarını paylaşacak. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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ROMA-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Roma ile Inter arasında oynanacak olan maç 19 Eylül Cumartesi (Bugün) TSİ 19.00'da oynanacak.
ROMA-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Roma ile Inter arasında oynanacak olan mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
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