CANLI |Brighton-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton ile Arsenal karşılaşacak. Brighton'un ev sahibi olduğu bu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Brighton-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" araştırmaları yapıyorlar. İşte bu mücadele öncesi tüm ayrıntılar...
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton ile Arsenal kozlarını paylaşacaklar. Brighton'un evinde oynanacak olan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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BRIGHTON-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Brighton-Arsenal maçı 19 Eylül Cumartesi (Bugün) 17.00'de oynanacak.
BRIGHTON-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Brighton-Arsenal maçı beIN SPORTS 3'den canlı olarak yayınlanacak.
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