CANLI |Brighton-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton ile Arsenal karşılaşacak. Brighton'un ev sahibi olduğu bu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Brighton-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" araştırmaları yapıyorlar. İşte bu mücadele öncesi tüm ayrıntılar...