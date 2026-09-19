CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

CANLI |Brighton-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton ile Arsenal karşılaşacak. Brighton'un ev sahibi olduğu bu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Brighton-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" araştırmaları yapıyorlar. İşte bu mücadele öncesi tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi:
CANLI |Brighton-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton ile Arsenal kozlarını paylaşacaklar. Brighton'un evinde oynanacak olan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BRIGHTON-ARSENAL MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

BRIGHTON-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brighton-Arsenal maçı 19 Eylül Cumartesi (Bugün) 17.00'de oynanacak.

BRIGHTON-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Brighton-Arsenal maçı beIN SPORTS 3'den canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

#Arsenal
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Tottenham-Aston Villa maçı detayları!
Sonraki Haber
Tottenham-Aston Villa maçı detayları!