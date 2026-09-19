CANLI |Bologna-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Bologna ile Torino karşılaşacak. Bologna'nın ev sahibi olduğu bu mücadele öncesi futbolseverler, "Bologna-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte tüm ayrıntılar...