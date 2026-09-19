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CANLI |Bologna-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Bologna ile Torino karşılaşacak. Bologna'nın ev sahibi olduğu bu mücadele öncesi futbolseverler, "Bologna-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi:
CANLI |Bologna-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Bologna ile Torino karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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BOLOGNA-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bologna-Torino maçı 19 Eylül Cumartesi (Bugün) 16.00'da oynanacak.

BOLOGNA-TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

Bologna-Torino maçı S Sport 2, S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

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