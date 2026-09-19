CANLI |Bologna-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Bologna ile Torino karşılaşacak. Bologna'nın ev sahibi olduğu bu mücadele öncesi futbolseverler, "Bologna-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte tüm ayrıntılar...
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Bologna ile Torino karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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BOLOGNA-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bologna-Torino maçı 19 Eylül Cumartesi (Bugün) 16.00'da oynanacak.
BOLOGNA-TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?
Bologna-Torino maçı S Sport 2, S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
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