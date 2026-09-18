İspanya La Liga'da 7. hafta heyecanı Espanyol - Elche karşılaşmasıyla başlıyor. Ligde üst sıralarda yer alan Espanyol, sahasında Elche'yi konuk edecek. Espanyol - Elche maçı detayları haberimizde...

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Espanyol, La Liga'nın 7. haftasına puan arayarak çıkacak. Katalan ekibi sezonun ilk bölümünde aldığı sonuçlarla üst sıralarda yer alırken, Elche ise ligde alt sıralardan kurtulmak için mücadele ediyor. Verdiğin bilgilere göre Espanyol, son lig maçında Rayo Vallecano'ya 2-1 mağlup oldu. Elche ise son karşılaşmasında Real Madrid'e 3-2 yenildi. Espanyol açısından karşılaşmanın önemli noktalarından biri de Elche karşısındaki son dönem performansı. İki ekip arasındaki son karşılaşmalarda Espanyol'un yenilmezlik serisi dikkat çekiyor.

ESPANYOL - ELCHE MAÇI NE ZAMAN?

Espanyol - Elche maçı 18 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak.

ESPANYOL - ELCHE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

ESPANYOL - ELCHE MAÇI HANGİ KANALDA?

Espanyol - Elche maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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