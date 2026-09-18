Almanya Bundesliga'da 4. hafta heyecanı Bayern Münih - Union Berlin karşılaşmasıyla başlıyor. Sezona yenilgi almadan devam eden Bayern Münih, Allianz Arena'da Union Berlin'i konuk edecek. Bayern Münih - Union Berlin maçı bilgileri haberimizde!

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Bayern Münih, Bundesliga'nın ilk üç haftasında iki galibiyet ve bir beraberlik alarak 7 puan topladı. Vincent Kompany'nin ekibi, ligdeki son maçında Elversberg'i 2-1 mağlup etti. Bundesliga'nın resmi maç öncesi içeriklerinde Bayern'in Union Berlin karşılaşmasına namağlup çıktığı belirtiliyor. Union Berlin ise sezona istediği başlangıcı yapamadı. Başkent ekibi ilk üç Bundesliga maçında bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takım, Bayern Münih deplasmanında puan veya puanlar arayacak. Bayern Münih-Union Berlin maçı bilgileri haberimizde...

BAYERN MUNIH - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih - Union Berlin maçı 18 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak.

BAYERN MÜNİH - UNION BERLİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak.

BAYERN MUNIH - UNION BERLIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Union Berlin maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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