CANLI | Monza - Sassuolo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Monza ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Juventus'u 3-2 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Sassuolo, deplasmanda Monza karşısında da galibiyet arıyor. Peki Monza - Sassuolo maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

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İtalya Serie A'da heyecan Monza - Sassuolo karşılaşmasıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Juventus'u son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup eden Sassuolo, deplasmanda Monza karşısında galibiyet serisi yakalamak istiyor. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Monza ise sahasında sürpriz peşinde. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Monza - Sassuolo maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar...

MONZA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN?

Monza - Sassuolo maçı 18 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak.

MONZA - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

MONZA - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

Monza - Sassuolo maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MONZA - SASSUOLO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele U-Power Stadyumu'nda oynanacak.

SASSUOLO, JUVENTUS GALİBİYETİNİN MORALİYLE SAHADA

Sassuolo, geçtiğimiz hafta Serie A'da Juventus karşısında unutulmaz bir galibiyet aldı. Mapei Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sassuolo, Juventus'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada Sebastiano Esposito ve Kieron Bowie'nin golleriyle iki kez öne geçen ev sahibi ekip, Juventus'un beraberlik gollerine rağmen mücadeleden kopmadı.

Karşılaşmanın son anlarında sahneye çıkan Vasilije Adzic ise Sassuolo'ya galibiyeti getiren golü kaydetti. Juventus karşısında alınan 3-2'lik galibiyet, Sassuolo'nun sezon başlangıcında önemli bir moral kaynağı oldu. Sassuolo şimdi bu galibiyetin ardından Monza deplasmanında da üç puan arayacak.

MONZA KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

Ev sahibi Monza açısından ise tablo Sassuolo'ya kıyasla daha farklı. Ligde istediği sonuçları alamayan Monza, sezonun ilk bölümünde puan kayıpları yaşadı. Lombardiya temsilcisi, geçtiğimiz hafta Lecce deplasmanında sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Monza'nın özellikle savunma performansı soru işareti oluşturuyor. Takımın duran toplarda yaşadığı problemler de maç öncesinde öne çıkan konular arasında bulunuyor. Ev sahibi ekip, Sassuolo karşısında hem ilk galibiyetini almak hem de taraftarı önünde moral kazanmak için mücadele edecek.

SASSUOLO'NUN DEPLASMAN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Sassuolo her ne kadar Juventus karşısında önemli bir galibiyet almış olsa da deplasman performansı maç öncesinde dikkat çeken başlıklardan biri. Neroverdi'nin deplasmanda uzun süredir galibiyet alamaması, Monza karşılaşmasını Sassuolo açısından farklı bir teste dönüştürüyor.

Öte yandan Sassuolo'nun Serie A'nın güçlü ekiplerine karşı zaman zaman sürpriz sonuçlar alması da dikkat çekiyor. Juventus karşısında elde edilen 3-2'lik galibiyet bunun son örneği oldu.

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